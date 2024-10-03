Россия подкупила более 130 тысяч граждан Молдовы, чтобы помешать ее вступлению в ЕС

В Молдове раскрыли масштабную операцию России с целью повлиять на результаты референдума по вступлению страны в Евросоюз и результаты президентских выборов. Страна-агрессор подкупила более 130 тысяч граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и NewsMaker .

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернуэцану рассказал, что только в сентябре из России на счета граждан Молдовы были переведены 15 миллионов долларов. Они должны были распространять дезинформацию, совершать провокации и нападения на государственные учреждения.

"Россия стремится не только коррумпировать избирателей, но и спровоцировать протесты и дестабилизацию на территории Молдовы", - отметил Чернуэцану.

По его словам, платежи осуществляются путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Те граждане, которых подкупили, получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

При этом, как рассказала глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин, тем гражданам, которые открыли банковские счета в России, грозит штраф, конфискация имущества или тюрьма.

"Для ясности: людям, которые участвуют в этом, грозит не только штраф более 37 тысяч леев (более 2 тысяч долларов - ред.), но и конфискацией всех средств, поступивших на иностранный счет… У нас есть право арестовать их имущество в Молдове: автомобили, землю, дома… Вам грозит штраф, конфискация (имущества - ред.) или даже тюремное заключение", - рассказала она.

По словам чиновницы, избежать наказания могут те граждане Молдовы, которые расскажут о схеме, сдадут незаконно полученные деньги и будут сотрудничать со следствием.