"Россия поднимет хайп". Зеленский не готов призывать иностранные войска воевать в Украине

"Там несколько предложений у Эммануэля (президента Франции Макрона - ред.). Несколько предложений я поддержал публично и в разговоре с ним. Это, чтобы тренировать наших ребят у нас, чтобы эта миссия могла приехать из того или иного государства. Я думаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады, а затем они должны возвращаться и получать боевой опыт здесь на этой технике", - сказал Зеленский.

По его словам, это ускорит процесс тренировки украинских военных.

"Второе - построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине. В некоторых регионах под землей. Мы уже некоторые вещи делаем и видим на сколько это быстрее, чем отправлять свою технику. Мы некоторую технику получали через три месяца назад", - добавил президент.

Зеленский также не видит оснований отказываться от пограничной миссии.

"Как мы можем отказываться? Если они предлагают и приедут, то мы только поддержим", - подчеркнул он.

В то же время, президент не готов призывать иностранных военных воевать в Украине.

"Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал. Я очень хочу услышать от Макрона. Но я хочу объяснить свое отношение. Я не могу сегодня сказать: давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп в мире. Начнет поднимать общества других государств, что это не их война, начнет расклевать единство Европы и НАТО", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень рискованно для Украины.

"Если я выступлю с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь для нас. У нас есть граждане других государств, которые приезжают воевать за Украину, и мы никогда не будем против того, кто хочет нам помочь", - добавил глава государства.