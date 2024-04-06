"Росія підійме хайп". Зеленський не готовий закликати іноземні війська воювати в Україні

"Там кілька пропозицій в Еммануеля (президента Франції Макрона - ред.). Кілька пропозицій я підтримав публічно та у розмові з ним. Це, щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я думаю, що це набагато швидше, чим відправляти наші бригади, а потім вони мають повертатися та отримувати бойовий досвід тут, на цій техніці", - сказав Зеленський.

За його словами, це пришвидшить процес тренування українських військових.

"Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні. В деяких регіонах під землею. Ми вже деякі речі робимо і бачимо на скільки це швидше, чим відправляти свою техніку. Ми деяку техніку отримували через три місяці назад", - додав президент.

Зеленський також не бачить підстав відмовлятися від прикордонної місії.

"Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони пропонують і приїдуть, то ми тільки підтримаємо", - наголосив він.

Водночас президент не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні.

"Якщо чесно, деталі обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Макрона. Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світы. Почне підіймати суспільства інших держав, що це не їх війна, почне розклювати єдність Європи та НАТО", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це дуже ризиковано для України.

"Якщо я виступлю з такою ініціативою, то Росія зробить все, аби зупинити військову допомогу для нас. У нас є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за Україну, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам", - додав глава держави.