Из-за полномасштабной войны против Украины в России обострилась проблема нехватки кадров в гражданских секторах экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Больше всего от этого страдает строительная отрасль, которая уже через несколько лет может остаться без рабочей силы.

Что происходит

По информации ЦПД, дефицит работников фиксируется в промышленности, аграрном секторе, энергетике и прежде всего - в строительстве.

Причиной кадрового кризиса является массовое привлечение мужчин к войне, а также переориентация трудовых ресурсов на нужды оборонной промышленности.

Хотя в строительном секторе России уже продолжается резкое сокращение объемов, массовые банкротства компаний и снижение спроса, именно там нехватка работников оказалась самой острой.

По оценкам российских экспертов, в течение 5-7 лет в стране может вообще не остаться кому строить.

Нарративы российской пропаганды о "небывалом экономическом росте" не выдерживают реальности.

Война истощает экономику РФ, создавая давление на рынок труда, отрасли с критической инфраструктурой и уровень жизни граждан.