ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нефть из РФ перекачивают между танкерами вблизи Греции для обхода санкций, - Bloomberg

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 21:35
Нефть из РФ перекачивают между танкерами вблизи Греции для обхода санкций, - Bloomberg Фото: Нефть из РФ перекачивают между танкерами вблизи Греции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского Союза против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, с начала этого года с одного танкера на другой в заливе Лаконикос было перекачано не менее 23 млн баррелей российской нефти и дополнительных объемов очищенного топлива. Греческие власти заявляют, что их возможности для вмешательства ограничены, поскольку деятельность проходит за пределами шестимильного предела территориальных вод страны в этом районе.

Трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить движение российской нефти, и это только последний пример. Аналогичная активность наблюдалась у Сеуты, испанского анклава в Северной Африке. Огромный теневой флот танкеров тоже появился, чтобы помочь стране преодолеть санкции.

Фирмы Европейского Союза могут предоставлять эти услуги только в том случае, если груз на борту покупается по цене, установленной G7 или ниже. Глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что блок будет следить за исполнением санкций и будет работать со странами, в которых наблюдаются необычные модели торговли.

"Для того чтобы санкции были эффективными, одно дело, конечно, принимать решительные политические решения, а другое - следить за исполнением санкций, чтобы они эффективно применялись", - сказал он.

Напомним, что танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности России по экспорту черного золота. Обходить этот запрет РФ сейчас помогает Греция.

Греция арестовала российский нефтяной танкер у острова Эвбея. Это произошло в рамках санкций Европейского Союза, введенных против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Греция Санкции против России Война в Украине
NEWS
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира (трансляция)
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город