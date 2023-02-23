Нефть из РФ перекачивают между танкерами вблизи Греции для обхода санкций, - Bloomberg

Миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского Союза против РФ.

По данным агентства, с начала этого года с одного танкера на другой в заливе Лаконикос было перекачано не менее 23 млн баррелей российской нефти и дополнительных объемов очищенного топлива. Греческие власти заявляют, что их возможности для вмешательства ограничены, поскольку деятельность проходит за пределами шестимильного предела территориальных вод страны в этом районе.

Трейдеры и судоходные компании нашли множество способов обеспечить движение российской нефти, и это только последний пример. Аналогичная активность наблюдалась у Сеуты, испанского анклава в Северной Африке. Огромный теневой флот танкеров тоже появился, чтобы помочь стране преодолеть санкции.

Фирмы Европейского Союза могут предоставлять эти услуги только в том случае, если груз на борту покупается по цене, установленной G7 или ниже. Глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что блок будет следить за исполнением санкций и будет работать со странами, в которых наблюдаются необычные модели торговли.

"Для того чтобы санкции были эффективными, одно дело, конечно, принимать решительные политические решения, а другое - следить за исполнением санкций, чтобы они эффективно применялись", - сказал он.