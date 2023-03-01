Вопреки запрету. Страна ЕС продолжает выдавать "золотые визы" россиянам

Испания продолжает выдавать вид на жительство россиянам по схеме "золотая виза", несмотря на то, что год назад выдачу приостановили из-за вторжения в Украину.

Как чиновники обходят запрет, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В прошлом году МИД Испании совместно с МВД, а также Минсоцзащиты достигли договоренности о приостановке выдачи гражданам России видов на жительство, а также "золотых виз" за недвижимость.

Это соглашение было частью санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину. Однако испанские власти не полностью придерживаются запрета на подачу заявок.

"Месяц назад мы получили одобрение последней заявки гражданина России, купившего жилье. Они отменили возможность запрашивать эти визы в консульствах в Санкт-Петербурге и Москве, но не разрешения, которые туристы запрашивают отсюда", – говорит миграционный юрист Кристина Ромеро.

Документ, который оказался в распоряжении издания On Economia, свидетельствует о выдаче вида на жительство члену семьи российского инвестора, который был выдан 25 января.

Фото: Российские туристы получают "золотые визы" в Испании (immigrantinvest.com)

Между тем, источники в правительстве не ответили, выдают ли гражданам РФ разрешения на инвестирование, и не открыли данные о количестве выданных разрешений в прошлом году. Но юристы говорят: это возможно.

"Были российские граждане, которые боялись, что их не выдадут, и мы думали, что они перестанут их выдавать. Но в итоге мы выяснили, что никаких изменений в главном бизнес-блоке не было, только наложили вето российские консульства", – рассказал член Иммиграционной комиссии Коллегии адвокатов (ICAB) Антонио Сегура.

Испанская программа "Золотая виза", позволяет иностранцам получить вид на жительство в этой стране в обмен на инвестиции в размере не менее 500 000 евро. С начала 2020 года Испания выдала такие визы 492 россиянам.

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