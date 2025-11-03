"Россия все глубже погружается в экономическую зависимость от Китая. Сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири превращают регион в ресурсную базу для Пекина, а местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод", - отметили в разведке.

Сообщается, что одним из ключевых примеров является Зашуланское угольное месторождение в Забайкалье. Его разработкой занимается совместное предприятие российской En+ Group Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group.

Добыча рассчитана на сто лет, а российские власти предоставили компании налоговые льготы. С 2027 года планируется транспортировать 5 млн тонн угля ежегодно в Китай - около 500 грузовиков в сутки.

Для этого строится новая трасса, которая пройдет всего в 200 метрах от сельских огородов, в 1,6 км от источника минеральной воды "Ямаровка" и через леса с редкими видами растений. Несмотря на обещания, рабочие места местным не достались: ключевые позиции занимают китайские специалисты.

Между тем компания вырубает кедровые леса, а попытки перенести трассу дальше от заповедной зоны тормозит бюрократия.

Зависимость от Китая проявляется и в туризме. Иркутская область активно развивает маршруты для китайских посетителей, бизнесмены из Пекина скупают землю и строят отели на побережье Байкала, вытесняя местных предпринимателей и все откровеннее называют озеро "своим". По оценкам, на Дальнем Востоке уже проживает до 2 млн граждан Китая.

"Таким образом, даже символ российского природного богатства - Байкал - постепенно становится частью китайских экономических интересов, подчеркивая, насколько Москва потеряла контроль над собственными ресурсными регионами", - подчеркнули в СВР.