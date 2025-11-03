Россия превращается в ресурсную базу Китая, - разведка

Россия в последнее время превращается в ресурсную базу Китая, при этом местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки (СВР).
"Россия все глубже погружается в экономическую зависимость от Китая. Сырьевые проекты на Дальнем Востоке и в Сибири превращают регион в ресурсную базу для Пекина, а местные общины все чаще остаются в стороне от обещанных выгод", - отметили в разведке.
Сообщается, что одним из ключевых примеров является Зашуланское угольное месторождение в Забайкалье. Его разработкой занимается совместное предприятие российской En+ Group Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group.
Добыча рассчитана на сто лет, а российские власти предоставили компании налоговые льготы. С 2027 года планируется транспортировать 5 млн тонн угля ежегодно в Китай - около 500 грузовиков в сутки.
Для этого строится новая трасса, которая пройдет всего в 200 метрах от сельских огородов, в 1,6 км от источника минеральной воды "Ямаровка" и через леса с редкими видами растений. Несмотря на обещания, рабочие места местным не достались: ключевые позиции занимают китайские специалисты.
Между тем компания вырубает кедровые леса, а попытки перенести трассу дальше от заповедной зоны тормозит бюрократия.
Зависимость от Китая проявляется и в туризме. Иркутская область активно развивает маршруты для китайских посетителей, бизнесмены из Пекина скупают землю и строят отели на побережье Байкала, вытесняя местных предпринимателей и все откровеннее называют озеро "своим". По оценкам, на Дальнем Востоке уже проживает до 2 млн граждан Китая.
"Таким образом, даже символ российского природного богатства - Байкал - постепенно становится частью китайских экономических интересов, подчеркивая, насколько Москва потеряла контроль над собственными ресурсными регионами", - подчеркнули в СВР.
Китай официально декларирует якобы нейтральную позицию в войне РФ против Украины. В то же время Пекин сохраняет активное сотрудничество с Москвой, а ряд китайских компаний поставляет в РФ товары двойного назначения, которые могут быть использованы, в частности, для производства вооружения.
Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.
При этом сегодня стало известно, что саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стал одним из самых результативных за последние годы. Так, он впервые открыл возможность для реального привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине.