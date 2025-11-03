ua en ru
Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, - Bloomberg

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 12:32
Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, - Bloomberg
Автор: Наталья Кава

Саммит между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стал одним из самых резонансных за последние годы. Он впервые открыл возможность для реального привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника китайского правительства Дэвида Даокуи Ли в комментарии Bloomberg.

По словам Ли, эта встреча стала "исторической", ведь Соединенные Штаты фактически признали Китай равноправным партнером в переговорах. Он отметил, что одной из ключевых тем будущих "серьезных переговоров" станет именно ситуация в Украине.

"Среди всех встреч между двумя лидерами эта, пожалуй, является важнейшей - действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов", - сказал Ли.

После саммита Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин договорились "работать вместе, чтобы решить конфликт между Россией и Украиной". Хотя детали договоренностей пока неизвестны, эксперты считают, что участие Китая может существенно повлиять на дипломатический контекст вокруг войны.

Встреча также завершилась объявлением однолетнего торгового перемирия и договоренностями по пошлинам и контролю экспорта критически важных минералов. Впрочем, по оценкам аналитиков, главная интрига - возможное привлечение Китая к урегулированию вопросов безопасности, в частности по Украине.

В Пекине, по словам Ли, после саммита наблюдается "заметный энтузиазм", а публикация главы администрации Си Цзиньпина Цай Ци, где говорится о "проактивном управлении международным пространством", свидетельствует о росте уверенности Китая в собственной глобальной роли.

В то же время США сигнализируют о стремлении уменьшить зависимость от Китая в стратегических областях и продолжают объединять союзников на фоне войны России против Украины.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

В ночь с 29 на 30 октября по киевскому времени президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в южнокорейском Пусане. Лидеры заявили о достижении "консенсуса" и подтвердили намерение продолжать диалог о путях урегулирования войны в Украине.

Встреча стала первым личным разговором Трампа и Си с 2019 года - последний раз они виделись еще в период первого президентского срока Трампа. Переговоры продолжались около 1 часа 40 минут.

После завершения встречи Трамп назвал ее "удивительной" и оценил на "12 из 10". РБК-Украина проанализировало основные результаты переговоров двух лидеров.

