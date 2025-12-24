Россия превращает Беларусь в рынок сбыта продовольствия, - СВР

Свинина

В 2025 году ситуация на белорусском рынке свинины резко ухудшилась. Объемы производства сократились на 12%, поголовье свиней уменьшилось на 121 тысячу, а в отдельных регионах отрасль оказалась на грани исчезновения.

В то же время Россия активно наращивает экспорт, все больше привязывая Беларусь к себе как к рынку сбыта: поставки российской свинины выросли почти на треть. В результате импорт из РФ фактически вытесняет белорусских производителей.

Российский мясной сектор одновременно сталкивается со снижением внутреннего спроса. Это привело к падению оптовых цен до уровня 2023 года. В декабре подешевели все виды мяса, однако больше всего - свинина.

Дополнительное давление создала конкуренция с Китаем: стоимость отдельных частей свиной туши в России опустилась ниже себестоимости куриного филе из КНР. При таких условиях российские компании вынуждены активно переориентировать продукцию на белорусский рынок, что существенно ослабляет позиции местных агропредприятий.

Сало

Беларусь также стала ключевым импортером российского сала: на нее приходится около 80% всего экспорта этого продукта из РФ - более 10 тысяч тонн на сумму почти 15 млн долларов.

Молоко

Подобная тенденция прослеживается и в молочной отрасли: экспорт российского молока и сливок увеличился на 23%, а Беларусь вошла в тройку крупнейших импортеров, получив около 10% общего объема поставок на сумму 40 млн долларов.

На фоне этих процессов социологические опросы фиксируют ухудшение общественных настроений. Около трети опрошенных заявили об ухудшении экономической ситуации и собственного материального положения, сообщают в СВРУ.

"Все это свидетельствует о ключевой тенденции: Россия не только наращивает экспорт в Беларусь, но и постепенно вытесняет местных производителей из стратегически важной продовольственной отрасли, превращая страну в зависимый сегмент собственного рынка", - убеждены аналитики.