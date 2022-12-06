Россия перестала использовать дроны-камикадзе для ударов по Украине: в чем причина

Россия уже несколько недель не использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных это связано не сколько с морозами, сколько с окончанием партии поставки дронов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга .

"Уже несколько недель не замечено использование дронов-камикадзе типа "Шахед". Есть разные мнения, факторы и признаки, которые говорят о том, что вероятно та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась у них, - констатировал он.

По словам Игната, было заказано более 1700 единиц, более 1400 они уже выпустили по Украине, а 350 приблизительно были сбиты ПВО.

"Спрашивают у нас, погодные ли условия влияют. Частично да, но ведь не каждый день же нелетная погода. Уже три недели примерно они их не используют. Признаки говорят о том, что возможно первая партия у них завершилась. Пока нет информации о том, что будет Иран поставлять им еще это вооружение", – добавил он.