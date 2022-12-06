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Россия перестала использовать дроны-камикадзе для ударов по Украине: в чем причина

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 12:59
Россия перестала использовать дроны-камикадзе для ударов по Украине: в чем причина Фото: Россия перестала использовать дроны-камикадзе для ударов по Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия уже несколько недель не использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных это связано не сколько с морозами, сколько с окончанием партии поставки дронов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Уже несколько недель не замечено использование дронов-камикадзе типа "Шахед". Есть разные мнения, факторы и признаки, которые говорят о том, что вероятно та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась у них, - констатировал он.

По словам Игната, было заказано более 1700 единиц, более 1400 они уже выпустили по Украине, а 350 приблизительно были сбиты ПВО.

"Спрашивают у нас, погодные ли условия влияют. Частично да, но ведь не каждый день же нелетная погода. Уже три недели примерно они их не используют. Признаки говорят о том, что возможно первая партия у них завершилась. Пока нет информации о том, что будет Иран поставлять им еще это вооружение", – добавил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Россия договорилась с Ираном о покупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

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