Россия перестала использовать Беларусь для атак по Украине, - Воздушные силы

"Из Беларуси давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "Шахеды" - по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. Сейчас воздушное пространство Беларуси уже не используется", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что оккупанты бьют даже по Киевской области ракетами С-300 и С-400, которые они запускают с территории России.

Напомним, вчера россияне нанесли очередной массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде регионов.

Всего оккупанты выпустили по Украине 81 ракету и 8 дронов. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

К тому же, 9 марта мониторинговые группы зафиксировали активность российских вертолетов в Беларуси. Некоторые приземлились поближе к границам с Украиной.

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