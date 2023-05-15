Лукашенко перевел ПВО Беларуси в повышенную боеспособность, но только на словах

Войска противовоздушной обороны Беларуси перевели в повышенную степень боевой готовности. Однако об усиленном несении боевого дежурства сообщалось еще несколько месяцев назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

Как сообщается, сегодня белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил 1072-й центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск ПВО. В ходе своего визита он заявил, что после ликвидации российской авиации в Брянской области 13 мая белорусские войска были переведены в повышенную степень боевой готовности.

В свою очередь командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович заявил, что очередные силы несут дежурство в усиленном режиме.

"В настоящее время привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1000 человек. Очередные силы после инцидентов в РФ были приведены к боевой готовности номер один", - сказал он.

Также сообщалось, что в усиленном режиме охраняются все аэродромы и некоторые объекты радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Однако, если верить заявлению Лукьяновича, которое он сделал ранее, то на самом деле не было никакого усиления.

К примеру, 31 марта он сообщал, что "войска несут усиленное боевое дежурство, и, я думаю, в таком режиме мы будем работать еще долго". Также в начале апреля Лукьянович заявил, что "более тысячи человек ежедневно заступают на боевое дежурство, чтобы обеспечить мирное небо над нашей страной".

Таким образом, если верить словам Лукьяновича, войска ПВО усиленно несли боевое дежурство, по меньшей мере, еще в марте года. А озвученное сегодня количество военнослужащих, заступающих на боевое дежурство противовоздушной обороны, не изменилось.

Таким образом, войска ПВО Беларуси несли усиленное боевое дежурство и до сбития российских самолетов и вертолетов в Брянской области. Также отмечается, что после инцидента с самолетом А-50 на аэродроме "Мачулищи" действительно была усилена охрана аэродромов. В частности, 14 мая на аэродроме "Лунинец" прошла очередная ротация вертолета Ми-8, который с недавнего времени находится там на постоянной основе.