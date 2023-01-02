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Россия перебросила под Мариуполь мобилизованных и старые танки

Иллюстративное фото: Россия перебросила под Мариуполь мобилизованных и старые танки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированное село Урзуф, которое находится под Мариуполем, прибыли мобилизованные россияне вместе с техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Урзуф заехали "свежие" мобилизованные из Московии. Те, кого как будто уже как месяц нет. Все призваны недавно. По прибытию в ППД (пункт постоянной дислокации - ред.) сразу же занялись поиском "боекомплекта" для основного оружия. Водки. С переменным успехом", - рассказал Андрющенко.

По его словам, в Урзуф также перебросили около семи российских танков старой модификации.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 2 января, в Бердянске прогремели сильные взрывы, которые были слышны в Урзуфе.

Также мы писали, что неделю назад в Урзуфе были слышны взрывы.

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