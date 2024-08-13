Россия перебрасывает солдат из Калининградской области в Курскую, - Минобороны Литвы

"Мы сейчас видим, как они (россияне - ред.) передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных", - отметил чиновник.

Он добавил, что Украина подняла мораль не только своему народу и Вооруженным силам, но и литовскому обществу тоже.

По словам Кащюнаса, Украина показала, что может достигать очень важных вещей, и операция в Курской области - хороший ход, а также абсолютно новая страница.