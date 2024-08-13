Росія перекидає солдатів з Калінінградської області до Курської, - Міноборони Литви

"Ми зараз бачимо, як вони (росіяни - ред.) передислокують свої війська з Калінінграда до Курська. І я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються, бо через їхню боротьбу їм потрібно виводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових", - зазначив чиновник.

Він додав, що Україна підняла мораль не лише своєму народу та Збройним силам, а й литовському суспільству також.

За словами Кащюнаса, Україна показала, що може досягати дуже важливих речей, і операція в Курській області - гарний хід, а також абсолютно нова сторінка.