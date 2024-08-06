RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" в Курской области

Иллюстративное фото: Россия перебрасывает резервы к границе после слухов о "прорыве ВСУ" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия решила перебросить резервы к приграничному участку в Курской области после того, как там якобы "прорвались украинские военные".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России в Telegram.

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что сегодня утром 300 украинских защитников из 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин (ББМ) якобы атаковали позиции оккупантов в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Курской области. 

Россияне утверждают, что они атакуют украинских защитников, которые якобы находятся в Курской области, а также тех, кто располагается на территории Сумской области. 

"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - сказано в сообщении Минобороны РФ. 

Также в ведомстве похвастались "уничтоженной техникой ВСУ", среди которой якобы танки и ББМ.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 августа, утром в российских Telegram-каналах появилась информация, что украинские защитники якобы прорвали границу и зашли на территорию Курской области.

До этого местные власти российского региона жаловались на сильные обстрелы приграничных населенных пунктов.

Официальных комментариев Украины насчет таких событий в Курской области пока нет.

Более детально о ситуации с "прорывом границы" - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурская областьВойна в Украине