Росія перекидає резерви до кордону після чуток про "прорив ЗСУ" в Курській області

Росія вирішила перекинути резерви до прикордонної ділянки в Курській області після того, як там нібито "прорвалися українські військові".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії в Telegram.
У відомстві країни-агресора стверджують, що сьогодні вранці 300 українських захисників з 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин (ББМ) нібито атакували позиції окупантів у районі села Ніколаєво-Дар'їно та хутора Олешня у Курській області.
Росіяни стверджують, що вони атакують українських захисників, які нібито перебувають у Курській області, а також тих, хто розташований на території Сумської області.
"У район бойового зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку", - сказано в повідомленні Міноборони РФ.
Також у відомстві похвалилися "знищеною технікою ЗСУ", серед якої нібито танки та ББМ.
Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, вранці у російських Telegram-каналах з'явилася інформація, що українські захисники нібито прорвали кордон та зайшли на територію Курської області.
До цього місцева влада російського регіону скаржилася на сильні обстріли прикордонних населених пунктів.
Офіційних коментарів України щодо таких подій у Курській області наразі немає.
Більш детально про ситуацію з "проривом кордону" - у матеріалі РБК-Україна.
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