Росія перекидає резерви до кордону після чуток про "прорив ЗСУ" в Курській області

У відомстві країни-агресора стверджують, що сьогодні вранці 300 українських захисників з 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин (ББМ) нібито атакували позиції окупантів у районі села Ніколаєво-Дар'їно та хутора Олешня у Курській області.

Росіяни стверджують, що вони атакують українських захисників, які нібито перебувають у Курській області, а також тих, хто розташований на території Сумської області.

"У район бойового зіткнення висунулися резерви російського угруповання військ на Курському напрямку", - сказано в повідомленні Міноборони РФ.

Також у відомстві похвалилися "знищеною технікою ЗСУ", серед якої нібито танки та ББМ.