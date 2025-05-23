Россия передаст Украине документ с "условиями" для мира: Лавров ответил, когда

По его словам, Россия активно работает над второй частью договоренностей с Украиной. Речь о подготовке проекта документа с изложением условий достижения "устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании".

"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - добавил чиновник страны-агрессора.

Он также уточнил, что Россия завершает подготовку списка для обмена военнопленными с Украиной.

Лавров добавил, что Москва якобы привержена тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле в ходе переговоров украинской и российской делегаций.

Российский министр добавил, что РФ "останется привержена мирному урегулированию" и "всегда открыта для переговоров".