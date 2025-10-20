RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергетике Украины, - Минэнерго

Фото: враг бьет по системам распределения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Враг пытается выбить системы передачи и маневренную генерацию в конкретных областях.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

Как отметил чиновник, перед отопительным сезоном весь запланированный комплекс мероприятий был реализован.

"Но то, что мы видим: это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передачи электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое", - сказал он.

По его словам, атаки происходят последовательно на систему передачи, на систему распределения, на генерацию в конкретных областях.

"Параллельно враг наносит удары по газодобыче и транспортировке, понимая, что газовая генерация является одной из составляющих балансирующей мощности, которая помогает закрывать пиковое потребление в пиковые часы", - сообщил Колесник.

Также он сообщил, что враг бьет по гидрогенерации - второй составляющей маневренной генерации.

"Логика врага прослеживается четко: выбить мощности транспортировки электроэнергии и мощности маневрирования, то есть покрытие пикового потребления", - добавил Колесник.

Замминистра сообщил, что конкретный объект атакуют много дронов и ракет, что "опустошает ПВО". "И в результате мы имеем атаки, которые наносят ущерб энергосистеме", - сказал он.

 

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.

В то же время в правительстве готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов во время зимы 2025-2026 годов.

