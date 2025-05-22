Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами, - разведка США

Россия внедряет новую управляемую авиационную ракету с тактическим ядерным зарядом. Ее устанавливают на МиГи и истребители типа Су.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведывательного управления Департамента обороны США и The War Zone.
В отчете отмечается, что Россия расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности, в том числе ядерные ракеты класса "воздух-воздух" и новые ядерные системы.
По данным разведки США, РФ хранит около 1550 развернутых стратегических боеголовок и до 2 тысяч нестратегических боеголовок, а также расширяет свои ядерные силы в Беларуси, создавая и реконструируя места хранения ядерного оружия и обучая белорусские экипажи обращению с тактическим ядерным оружием.
"Однако Россия очень маловероятно применит ядерное оружие в этом конфликте, если только руководство России не решит, что режиму угрожает экзистенциальная опасность", - говорится в документе.
По мнению авторов The War Zone, в отчете разведки США, скорее всего, речь идет о специальной версии ракеты большой дальности Р-37М. Это дальнобойная ракета-перехватчик разработана специально для МиГ-31 и адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.
Разработка модифицированной ракеты Р-37М под шифром "Изделие 610М" была завершена в 2011 году. Первые образцы начали поступать на вооружение РФ только в 2018 году из-за длительных испытаний и адаптации.
Твердотопливная ракета весит 510 кг. Она может поражать цели на расстоянии до 200 км. Такие показатели достигаются только против крупных и не очень маневренных воздушных объектов в благоприятных условиях, но это не делает ракету менее грозным вооружением.
Интеграция специальной боевой части в ракету Р-37М пока официально не подтверждена.
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