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Россия не завладела преимуществом в войне против Украины, - Госдеп

Фото: спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия не смогла завладеть преимуществом в войне против Украины, но имеет определенные успехи на поле боя.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

На вопрос журналиста о том, получила ли РФ в последнее время преимущество в войне, Миллер ответил отрицательно.

"Нет, мы вовсе так не считаем. Если изучить динамику конфликта на протяжении не двух лет, а в недавнем прошлом, то вы обнаружите, что да, Россия имеет некоторые успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных в силу того, что у Украины не было возможности снабдить вооружением ее войска", - заявил спикер Госдепартамента США.

По его словам, главной причиной дефицита боеприпасов у украинских военных является медлительность Конгресса США в вопросе выделения крупного пакета помощи Украине.

Миллер также призвал конгрессменов как можно скорее проголосовать за выделение средств Украине.

Что предшествовало

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести находившиеся под угрозой окружения врагом украинские войска из Авдеевки. Причиной послужили штурмовые действия, значительно превосходя сил противника в плотной застройке города при активной поддержке авиации.

По данным Института изучения войны, Силы обороны смогут создать новые оборонные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить дальнейшее продвижение врага.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать врага после боев за Авдеевку - в материале РБК-Украина.

 

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