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Росія не оволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп

Фото: речник Держдепартаменту США Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія не змогла заволодіти перевагою у війні проти України, але має певні успіхи на полі бою.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

На запитання журналіста про те, чи РФ отримала останнім часом перевагу у війні, Міллер відповів негативно.

"Ні, ми зовсім так не вважаємо. Якщо вивчити динаміку конфлікту протягом не двох років, а в недавньому минулому, то ви виявите, що так, Росія має деякі успіхи на полі бою. Ми спостерігали її успіхи на вихідних через те, що Україна не мала можливості забезпечити озброєнням її війська", - заявив спікер Держдепартаменту США.

За його словами, головною причиною дефіциту боєприпасів в українських військових є повільність Конгресу США щодо виділення великого пакету допомоги Україні.

Міллер також закликав конгресменів якнайшвидше проголосувати за виділення коштів Україні.

Що передувало

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, які перебували під загрозою оточення ворогом. Причиною послужили штурмові дії сил противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки та зупинити подальше просування ворога.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ласточкине на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Детальніше про це, можливі погрози та про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворога після боїв за Авдіївку - у матеріалі РБК-Україна.

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