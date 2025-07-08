РФ получает тысячи китайских дронов для войны против Украины: Bloomberg раскрыло схему
Россия активно использует сотрудничество с китайскими компаниями, чтобы обойти западные санкции и обеспечить производство дронов, которые применяются против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, в частности служебные записки российской компании "Аэро-ХИТ" и ее переписка с чиновниками РФ.
Что известно
Компания "Аэро-ХИТ", которая базируется вблизи аэропорта в Хабаровске, при поддержке государства развернула масштабное производство дронов.
Уже в этом году она планирует выпускать до 10 тысяч аппаратов ежемесячно.
Часть этих беспилотников, в частности FPV-дроны "Велес", активно применяют для атак на украинские позиции в Херсонской области.
По данным американского Минфина, дроны "Велес" используются российскими войсками для ударов по целям в Украине.
Санкции против компании были введены еще в 2023 году, но "Аэро-ХИТ" продолжает работать и расширять производство.
Ключ к масштабированию - Китай
Документы свидетельствуют, что с начала 2023 года инженеры "Аэро-ХИТ" сотрудничают с китайскими специалистами из компании Autel над локализацией производства дронов модели Autel EVO Max 4T.
Эта модель была создана для гражданского использования, но оказалась эффективной в боевых условиях - в частности, из-за устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.
Контакты между "Аэро-ХИТ" и Autel были временно приостановлены из-за санкций, но уже с конца 2024 года возобновлены.
С мая 2025 года стороны ведут переговоры о полной локализации производства китайского дрона в России.
В документах также отмечается, что цена одного аппарата будет составлять 650 тысяч рублей, а годовое производство планируется на уровне 30 тысяч единиц.
Маскировка цепей поставок
Как свидетельствует расследование Bloomberg, Россия использует запутанные логистические цепи и подставные компании, чтобы доставлять китайские технологии военным.
В схемах участвуют предприятия, формально работающие в сфере сельского хозяйства, перевозки морепродуктов или авиационного питания.
В июне 2025 года "Аэро-ХИТ" обратилась в Минобороны РФ с просьбой предоставить финансирование для масштабирования производства и дальнейшей интеграции дронов с российскими IT-системами.
Пока неясно, знает ли правительство Китая об этом проекте. В Пекине утверждают, что не поставляют летальное оружие ни одной из сторон и контролируют экспорт товаров двойного назначения.
В то же время, как отмечает Bloomberg, несмотря на ограничения, некоторые китайские компании отказались от контрактов с РФ, но их место заняли другие поставщики.
Китайский МИД не ответил на запросы агентства, а сама Autel Robotics отрицает сотрудничество с российскими компаниями после 2022 года.
Впрочем, Британия уже ввела санкции против Autel из-за подозрений в поставках технологий, которые подрывают суверенитет Украины.
Связь Китая и Москвы
Стоит отметить, что несмотря на прочные торговые связи между Москвой и Пекином, официально Китай неоднократно отрицал поставки оружия любой стороне.
Однако с начала полномасштабного вторжения России в Украину было большое количество доказательств того, что Китай помогает России обходить западные санкции.
В частности, в сентябре 2024 года сообщалось, что Запад имеет доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию.
Как стало известно ранее, уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк в беседе с Reuters заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.
Этой весной Зеленский рассказал, что Китай передает России оружие.
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