Ночная атака на Одессу: ПВО сбила два "Калибра", взрывом повреждены многоэтажки
Войска РФ предприняли попытку комбинированной атаки на Одессу и область с использованием ракет "Калибр" и дронов-камикадзе сегодня ночью, 26 июня.
Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
По ее словам, оккупанты ночью атаковали Одесскую область "Калибрами" и дронами-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете в прибрежную зону украинскими силами ПВО.
Также были сбиты несколько беспилотников. К сожалению, из-за взрывной волны во время работы ПВО повреждены окна в двух многоквартирных домах. Остальные детали атаки уточняются.
Ночные атаки по Одессе
Российские войска в последние месяцы все чаще предпринимают попытки комбинированных атак Одессы и области с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе.
Так, Россия в ночь на 24 июня выпустила из акватории Черного моря две ракеты в направлении Одесской области. Украинские защитники уничтожили две вражеские цели. Однако взрывной волной повреждено складское здание. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Также 22 июня оккупанты атаковали Одесскую область с использованием "Шахедов". Силы ПВО уничтожили три воздушных цели. Кроме того, ночью 14 июня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них сбили украинские военные.
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