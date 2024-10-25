Россия в последнее время использует больше снарядов КНДР, чем собственных, - Bloomberg

Издание ознакомилось с содержанием документов южнокорейской разведки. Там, в частности, приведены данные украинской разведки об использовании Россией артиллерийских снарядов.

В документах сказано, что в последнее время только 30% артснарядов, которые Россия использовала для атак, были российского производства. Из оставшихся 60% передала Северная Корея, а еще 10% - Иран.

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия использует вдвое больше снарядов северокорейского производства, чем собственного.