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Латвия передаст Украине 20 конфискованных автомобилей для военных нужд

Среда 28 августа 2024 09:58
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Латвия передаст Украине 20 конфискованных автомобилей для военных нужд Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Латвии приняло решение безвозмездно передать Украине 20 транспортных средств, ранее конфискованных у водителей, задержанных за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Переданные автомобили будут направлены для использования в различных воинских частях Национальной гвардии Украины и Министерства обороны Украины.

Среди получателей также находятся медицинские учреждения и администрации в разных областях Украины, включая больницу в городе Долинска Калушского района Ивано-Франковской области и центр первичного здравоохранения в селе Писочино Харьковской области.

Общая рыночная стоимость передаваемых транспортных средств составляет 117 640 евро.

Автомобили для Украины

В Латвии с середины февраля вступил в силу закон, позволяющий конфисковывать автомобили с российскими номерами. Эти конфискованные транспортные средства будут переданы Украине.

Ранее Латвия отправляла в Украину автомобили, конфискованные у водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения. Всего Рига передала более 270 таких автомобилей, общая стоимость которых на середину декабря 2023 года оценивалась почти в 1 миллион евро.

Аналогичную меру планирует ввести и Литва. Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщил, что у россиян было время до середины марта, чтобы вывезти свои автомобили из страны.

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