РФ обстреляла Купянск и Волчанск: попали в дом и больницу, много раненых

В четверг, 22 декабря, российские оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск (Харьковская область). Пострадали мирные люди, уже известно минимум о 6 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) - работники Центральной районной больницы. У них диагностированы: взрывные и осколочные повреждения", - рассказал он.

Также, по словам главы региона, ранения получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно - без пострадавших", - добавил Синегубов.