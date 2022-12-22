ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ обстреляла Купянск и Волчанск: попали в дом и больницу, много раненых

Новина українською →
Харьков, Четверг 22 декабря 2022 14:29
РФ обстреляла Купянск и Волчанск: попали в дом и больницу, много раненых Фото: оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 22 декабря, российские оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск (Харьковская область). Пострадали мирные люди, уже известно минимум о 6 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) - работники Центральной районной больницы. У них диагностированы: взрывные и осколочные повреждения", - рассказал он.

Также, по словам главы региона, ранения получил прохожий 62-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно - без пострадавших", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеских боеприпасах. Инциденты произошли в селе Новый Бурлук и Изюме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Обстріл Взрыв Купянск
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции