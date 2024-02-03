Россия обстреляла пожарную часть в Покровске (фото)

По данным ведомства, в результате обстрела взрывной волной повреждены ролетные ворота в гараже пожарной части. Кроме этого выбило окна и двери в одном из помещений части.

"К счастью, пострадавших среди личного состава нет", - говорится в сообщении.

Фото: Россия обстреляла пожарную часть в Покровске (t.me/dsns_telegram)

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 2 февраля и в ночь на 3 февраля российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В результате вражеской атаки, в частности, прогремели взрывы в Полтавской области. Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что по предварительной информации есть попадания в Миргородском районе, и пострадавших нет.

Позже ночью войска РФ запустили еще несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Несколько раз враг направлял их для ударов, в частности по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. В местных пабликах писали о звуках взрывов, и звучали предположения, что это результат работы систем противовоздушной обороны.

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