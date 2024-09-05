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Россия ограничивает права людей в оккупации, не имеющих паспорт РФ, - ЦНС

Фото: женщина смотрит обращение российского диктатора Владимира Путина (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После захвата части территории Украины, РФ пытается паспортизировать украинцев. Тех, кто отказывается от российского паспорта - агрессор ограничивает в правах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечает информационный ресурс, с начала полномасштабной войны Россия пытается последовательно интегрировать временно оккупированные территории Украины. Основным методом этого процесса является принудительная паспортизация населения, поскольку это инструмент контроля и давления на людей в оккупации. Именно поэтому российско-оккупационные администрации работают над усовершенствованием систем ограничений.

В частности, основные из них:

  • ограничение свободы передвижения;
  • лишение права на "социальное обеспечение";
  • лишение права на труд;
  • отчуждение имущества;
  • лишение родительских прав.

В то же время, враг усиливает социальную изоляцию. Это означает, что помимо так называемых "официальных" ограничений люди без российских паспортов сталкиваются с социальной изоляцией и дискриминацией со стороны российской оккупационной армии (РОА).

ЦНС резюмирует, что паспортизация украинцев на оккупированных территориях со стороны РФ - это средство контроля, дискриминации и нарушение основополагающих прав людей.

"Такие меры со стороны противника являются прямым нарушением международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился ко всем преступникам оккупационного режима. Информационный ресурс подчеркнул, что Украина при поддержке международного сообщества принимает все возможные меры по фиксации и расследованию совершенных преступлений, чтобы после деоккупации регионов все причастные в обязательном порядке были привлечены к ответственности согласно законам украинского государства.

Ограничения прав в оккупации

Отметим, что по словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, жизнь в оккупации без российского паспорта становится невозможной. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Федоров подчеркнул, что россияне постепенно заставляют жителей на временно оккупированных территориях получить российские документы, используя различные принудительные методы.

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