Россия ограничивает права людей в оккупации, не имеющих паспорт РФ, - ЦНС

Как отмечает информационный ресурс, с начала полномасштабной войны Россия пытается последовательно интегрировать временно оккупированные территории Украины. Основным методом этого процесса является принудительная паспортизация населения, поскольку это инструмент контроля и давления на людей в оккупации. Именно поэтому российско-оккупационные администрации работают над усовершенствованием систем ограничений.

В частности, основные из них:

ограничение свободы передвижения;

лишение права на "социальное обеспечение";

лишение права на труд;

отчуждение имущества;

лишение родительских прав.

В то же время, враг усиливает социальную изоляцию. Это означает, что помимо так называемых "официальных" ограничений люди без российских паспортов сталкиваются с социальной изоляцией и дискриминацией со стороны российской оккупационной армии (РОА).

ЦНС резюмирует, что паспортизация украинцев на оккупированных территориях со стороны РФ - это средство контроля, дискриминации и нарушение основополагающих прав людей.

"Такие меры со стороны противника являются прямым нарушением международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - говорится в сообщении.

В конце публикации Центр национального сопротивления обратился ко всем преступникам оккупационного режима. Информационный ресурс подчеркнул, что Украина при поддержке международного сообщества принимает все возможные меры по фиксации и расследованию совершенных преступлений, чтобы после деоккупации регионов все причастные в обязательном порядке были привлечены к ответственности согласно законам украинского государства.