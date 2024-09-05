Росія обмежує права людей на окупованих територіях, які не мають паспорта РФ, - ЦНС

Як зазначає інформаційний ресурс, з початку повномасштабної війни Росія намагається послідовно інтегрувати тимчасово окуповані території України. Основним методом цього процесу є примусова паспортизація населення, оскільки це інструмент контролю та тиску на людей в окупації. Саме тому російські-окупаційні адміністрації працюють над вдосконаленням систем обмежень.

Зокрема, основні з них:

обмеження свободи пересування;

позбавлення права на "соціальне забезпечення";

позбавлення права на працю;

відчуження майна;

позбавлення батьківських прав.

Водночас, ворог посилює соціальну ізоляцію. Це означає, що крім так званих "офіційних" обмежень, люди без російських паспортів стикаються із соціальною ізоляцію та дискримінацією з боку російської окупаційної армії (РОА).

ЦНС резюмує, що паспортизація українців на окупованих територіях з боку РФ - це засіб контролю, дискримінації та порушення основоположних прав людей.

"Такі заходи з боку противника є прямим порушенням міжнародного права, зокрема, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву звернувся до всіх злочинців окупаційного режиму. Інформаційний ресурс наголосив, що Україна за підтримки міжнародної спільноти вживає всіх можливих заходів для фіксації та розслідування скоєних злочинів, щоб після деокупації регіонів всі причетні в обов’язковому порядку були притягнуті до відповідальності згідно з законами української держави.