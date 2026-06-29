Россия обманом заманила на войну против Украины сотни граждан Перу, - CNN

Фальшивые контракты и "пушечное мясо"

Российские вербовщики активно ищут наемников среди бедных слоев населения Перу, используя социальные сети. Мужчинам предлагают работу охранниками или поварами в тылу, обещая бонус в размере 20 тысяч долларов за подписание контракта, ежемесячную зарплату до 4 тысяч долларов и перспективу получения российского гражданства.

Однако по прибытии в Россию ситуация кардинально меняется. По свидетельству родственников и самих завербованных, у них отбирают телефоны и заставляют подписывать русскоязычные военные контракты без права на перевод.

После минимальной подготовки мужчин отправляют на передовую в Украину. Вместо обещанных денег перуанцы сталкиваются с нехваткой пищи, медикаментов, жестокими наказаниями со стороны российского командования и постоянными атаками украинских дронов. Как отмечают родственники, их мужчины используют просто как "пушечное мясо".

Реакция власти и расследование

Прокуратура Перу уже приступила к расследованию по факту торговли людьми. Пока официально зафиксировано более трех десятков жалоб от семей, чьих близких обманом вывезли из страны для принудительного участия в вооруженном конфликте.

По оценкам юристов, представляющих интересы семей, в рядах российской армии могут воевать не менее 800 граждан Перу.

МИД Перу направил в Москву почти 250 официальных запросов с требованием предоставить информацию о своих гражданах и обеспечить их немедленный возврат.

Однако в ведомстве признают, что их возможности крайне ограничены, поскольку перуанцы добровольно подписали контракты с Минобороны РФ, и вытащить их из зоны боевых действий практически невозможно.