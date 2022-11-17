Россия обложила налогами оккупированные территории и хочет ввести рублевую зону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

На днях фискальная служба россиян обнародовала реквизиты, на которые местный бизнес со временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей должен платить налоги.

Российские оккупанты таким образом "вымывают" из захваченных регионов средства населения и пытаются ввести рублевую зону. При этом они не скрывают, что налоги нужно перечислять на счета Федерального казначейства Тульской области, откуда они уходят на финансирование войны.

"В то же время обратные бюджетные трансферты Россия представляет как помощь от разных регионов. Манипулируя тем фактом, что помощь не понадобилась бы, если бы оккупанты не грабили и уничтожали регион. Но главное - похоже, что РФ сама не верит в то, что она здесь навсегда. Ведь такие действия указывают на типичное поведение оккупантов - грабить и облагать население данью, пока есть время", - говорится в сообщении ЦНС.

Кроме того, Центр сообщает, что враг испытывает проблемы с банком крови на временно оккупированных территориях и планирует привлечь для решения вопроса местных жителей.

"Например, в Донецкой области департамент здравоохранения в оккупационной администрации уже объявил, что с 21 ноября по 1 декабря будет проходить акция по "добровольной" сдаче крови. Большие предприятия, а также коммунальные учреждения уже получили план по количеству работников, которые должны "добровольно" сдать кровь", - добавляют в Центре.

В ЦНС подчеркивают, что поскольку в Донецком регионе идет усиленная мобилизация, мужчин, которые станут "добровольными" донорами, могут направить для прохождения медкомиссии с последующим призывом на службу в армию врага.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности покинуть регион до его деоккупации ВСУ.