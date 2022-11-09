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Россияне хотят ввести "визовый режим" между оккупированными территориями и Украиной

Новина українською →
Украина, Среда 09 ноября 2022 21:06
Россияне хотят ввести "визовый режим" между оккупированными территориями и Украиной Фото: чтобы попасть на временно оккупированную территорию Украины, украинцы должны иметь специальный пропуск (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россия со следующего года планирует ввести так называемый "визовый режим" между оккупированными и подконтрольными украинским властям территориями Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Новый пропускной режим оккупанты планируют ввести с 1 января 2023 года. Однако фактически он уже действует, сообщает ЦНС, поскольку российские военные сейчас сами решают, кого пропускать, а кого нет, считая тех или иных жителей "нелояльными".

Центр подчеркивает, что на самом деле таких людей большинство, потому что оккупантам нужен запрет на возвращение, чтобы прекратить отток людей. Кроме того, по сообщению ЦНС, именно таким образом захватчики повышают для местных жителей ставку за выезд, угрожая тем, что человек уже никогда не увидит близких и родной населенный пункт.

"В то же время россияне фактически не выпускают украинцев со временно оккупированных территорий на свободные территории. Выезд возможен только при наличии пропуска, который выдают оккупанты. Поэтому фактически россияне превратили регион в тюрьму", - подчеркивает ЦНС.

При этом Центр национального сопротивления отмечает, что ВСУ для пересечения "границы" виза не требуется.

На днях российские военные на блокпоста в оккупированной Васильевке Запорожской области заявили, что с 1 января 2023 года на захваченную часть региона будут пускаться только за визами.

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