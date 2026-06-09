Россия незаметно модернизировала "Калибры", но есть важный нюанс

Военные инженеры и ученые провели детальный анализ нескольких ракет "Калибр" 3М14, которые были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Для исследования ракеты полностью разобрали, проверили все узлы и электронные компоненты, а также составили полную схему их работы.

Какие два главных изменения обнаружили эксперты

По данным Минобороны, во время полномасштабной войны ракеты претерпели два важных изменения:

получили кассетную боевую часть;

снова начали использовать импортную электронику.

Специалисты отмечают, что ранее российская оборонная промышленность пыталась перейти на собственные электронные компоненты, однако в ракетах, изготовленных в 2025 году, снова обнаружили значительное количество деталей иностранного производства.

В Минобороны предполагают, что российские аналоги могли уступать по качеству и точности.

Почему изменилась боевая часть

Весной 2026 года в сбитых "Калибрах" впервые зафиксировали кассетную боевую часть.

Ранее ракеты оснащались осколочно-фугасными зарядами. Внутри таких боеголовок содержится около 3600 металлических обломков, которые при взрыве разлетаются на большой площади.

Новая кассетная конструкция позволяет поражать большую территорию. По оценке экспертов, российские конструкторы могли адаптировать ракету для атак по аэродромам, открытым позициям и другим рассредоточенным целям.

Исследования новой боевой части продолжаются.

Из чего состоит "Калибр"

Ракета имеет несколько основных элементов:

стартовый двигатель;

маршевый двигатель;

аппаратурный отсек;

боевую часть;

топливные баки;

систему наведения.

Длина ракеты в зависимости от модификации составляет от 6 до 8 метров, а масса боевой части достигает 450 килограммов.

Фрото: технические характеристики ракет "Калибр" (mod.gov.ua)

Производство "Калибров" началось еще в начале 2000-х годов, однако украинские специалисты нашли в отдельных узлах маркировку деталей, разработанных еще в 1980-х годах.

Как ракета находит цель

Для наведения "Калибр" использует сразу несколько систем:

спутниковую навигацию;

инерционную систему;

радиовысотомер;

радиолокационную головку самонаведения.

Маршрут полета закладывается заранее и учитывает рельеф местности.

Отдельное внимание специалисты обратили на навигационную систему СН-99. По данным Минобороны, ее разработали в украинском городе Смела еще в 2000-х годах. После этого производство наладили в России.

Сколько иностранных деталей содержит ракета

Анализ показал, что электроника головки самонаведения более чем на 80-90% состоит из компонентов иностранного производства.

В Минобороны сообщили, что все такие детали удалось идентифицировать по маркировке.

Также установлены производители электроники, конструкторы и менеджеры, причастные к созданию "Калибров". Эти данные будут использовать для дальнейшей санкционной работы.

Фото: ракета "Калибр" имеет 3 600 поражающих элементов (mod.gov.ua)

Почему "Калибры" удается сбивать

"Калибр" относится к дозвуковым крылатым ракетам. Именно это считается одной из его главных уязвимостей.

Во время полета ракета старается держаться максимально низко:

над водой - до 20 метров;

над сушей - около 150 метров.

Несмотря на это, дозвуковая скорость позволяет украинским силам ПВО успешно перехватывать такие цели.