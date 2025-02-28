Россия "не захочет возвращаться к войне" после мирного соглашения, - Трамп

Трамп считает, что Россия хочет прекратить войну

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Россия якобы хочет прекращения войны против Украины.

Такие заявления он делал после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом NBC News со ссылкой на собственные источники писало, что, по мнению американской разведки, российский диктатор Владимир Путин все еще не хочет завершать войну.

Он может согласится на прекращение огня или мирное соглашение только для того, чтобы дать своим солдатам "отдохнуть".

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