Росія "не захоче повертатися до війни" після мирної угоди, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що після мирної угоди війна Росії проти України не відновиться. Росія нібито не захоче повторювати агресію.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Коли угоду (йдеться про мирну угоду - ред.) буде укладено, війна завершиться. Росія не захоче повернутися (до війни - ред.), ніхто не захоче повернутися", - зазначив американський лідер.
Також він уточнив, що жодної мирної угоди "не можна укласти без компромісів". Але компроміси України "не будуть такими великими, як дехто думає".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що Росія нібито хоче припинення війни проти України.
Такі заяви він робив після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.
Водночас NBC News із посиланням на власні джерела писало, що, на думку американської розвідки, російський диктатор Володимир Путін усе ще не хоче завершувати війну.
Він може погодиться на припинення вогню або мирну угоду тільки для того, щоб дати своїм солдатам "відпочити".
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