Росія "не захоче повертатися до війни" після мирної угоди, - Трамп

"Коли угоду (йдеться про мирну угоду - ред.) буде укладено, війна завершиться. Росія не захоче повернутися (до війни - ред.), ніхто не захоче повернутися", - зазначив американський лідер.

Також він уточнив, що жодної мирної угоди "не можна укласти без компромісів". Але компроміси України "не будуть такими великими, як дехто думає".