Россия "не захочет возвращаться к войне" после мирного соглашения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что после мирного соглашения война России против Украины не возобновится. Россия якобы не захочет повторять агрессию.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Когда сделка (речь о мирном соглашении - ред.) будет заключена, война завершится. Россия не захочет вернуться (к войне - ред.), никто не захочет вернуться", - отметил американский лидер. Также он уточнил, что ни одного мирного соглашения "нельзя заключить без компромиссов". Но компромиссы Украины "не будут такими большими, как некоторые думают".