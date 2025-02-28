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Россия "не захочет возвращаться к войне" после мирного соглашения, - Трамп

Вашингтон, Пятница 28 февраля 2025 19:13
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Россия "не захочет возвращаться к войне" после мирного соглашения, - Трамп Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что после мирного соглашения война России против Украины не возобновится. Россия якобы не захочет повторять агрессию.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Когда сделка (речь о мирном соглашении - ред.) будет заключена, война завершится. Россия не захочет вернуться (к войне - ред.), никто не захочет вернуться", - отметил американский лидер.

Также он уточнил, что ни одного мирного соглашения "нельзя заключить без компромиссов". Но компромиссы Украины "не будут такими большими, как некоторые думают".

Трамп считает, что Россия хочет прекратить войну

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Россия якобы хочет прекращения войны против Украины.

Такие заявления он делал после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом NBC News со ссылкой на собственные источники писало, что, по мнению американской разведки, российский диктатор Владимир Путин все еще не хочет завершать войну.

Он может согласится на прекращение огня или мирное соглашение только для того, чтобы дать своим солдатам "отдохнуть".

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