Росія "не захоче повертатися до війни" після мирної угоди, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що після мирної угоди війна Росії проти України не відновиться. Росія нібито не захоче повторювати агресію.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Коли угоду (йдеться про мирну угоду - ред.) буде укладено, війна завершиться. Росія не захоче повернутися (до війни - ред.), ніхто не захоче повернутися", - зазначив американський лідер.

Також він уточнив, що жодної мирної угоди "не можна укласти без компромісів". Але компроміси України "не будуть такими великими, як дехто думає".