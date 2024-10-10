Россия нацелилась на суда и зернохранилища. В Кабмине назвали цель

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

По его словам, цель российских атак по портовой инфраструктуре – снижение экспортного потенциала Украины. В частности, речь идет о сознательном провоцировании продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна.

"Целями вражеских обстрелов в первую очередь являются порты, гражданские суда и зернохранилища", - пишет Кулеба.

Он рассказал, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак по югу Украины. Их следствием явилось повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судов.

Также известно, что пострадали – 79 гражданских, в том числе работники портов, логистических компаний и экипажи судов.

"Каждое военное преступление задокументировано стражами порядка. И Россия будет отвечать за каждую атаку против гражданских, человечности и международного права", - отметил Кулеба.