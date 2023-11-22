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Партнеры создали коалицию по ПВО для Украины: кто уже присоединился

Вашингтон, Среда 22 ноября 2023 15:45
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Партнеры создали коалицию по ПВО для Украины: кто уже присоединился Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Партнеры Украины создали еще одну коалицию в рамках обороны нашей страны. Она касается усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время открытия "Рамштайна".

"Я с нетерпением жду совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Мы уже организовали коалиции, сосредоточенные на развитии Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей", - сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что сегодня участники Контактной группы по обороне Украины обсудят прогресс в разработке новой коалиции, касающейся средств противовоздушной обороны наземного базирования.

"Я ценю лидерство Германии и Франции в организации этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое виртуальное заседание коалиции. И мы собираем ресурсы из всей Контактной группы, чтобы поддержать эти усилия", - заявил Остин.

Коалиции для обороны Украины

Отметим, что партнеры Украины создали несколько коалиций, чтобы облегчить поставки военной техники и другого вооружения украинской армии. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединению по передаче самолетов F-16, IT-коалиции.

Также после очередного заседания "Рамштайна" министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина инициировала новую коалицию по развитию оборонной индустрии.

"Раммштайн-17"

Сегодня, 22 ноября, проходит семнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники и партнеры в этот раз проводят встречу в онлайн-формате.

Чего ждать Украине от новой встречи союзников - в материале РБК-Украина.

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