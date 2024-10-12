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Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, - ЦПД

Украина, Суббота 12 октября 2024 19:07
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Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине, - ЦПД Фото: Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская пропаганда активизировала свои усилия по срыву мобилизации в Украине. В сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, проводимых работниками ТЦК накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПИ, вражеские медиа представляют ситуацию, сложившуюся накануне в Киеве, как "беззаконие", и пытаются масштабировать это событие, придать ему большее значение, чем это на самом деле.

Фиксируется увеличение количества публикаций в медиа и соцсетях, продвигающих следующие антимобилизационные нарративы:

  • "мобилизация в Украине социально несправедлива";
  • "украинские власти хотят воевать до последнего украинца";
  • "У Украины нет будущего".

В то же время, пропагандисты врага умалчивают жесткие мобилизационные мероприятия, которые проходят в самой России.

В центре также отметили, что всеобщая мобилизация была объявлена в Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России как вынужденное мероприятие и единственный способ спасти страну от захватчиков.

"Работники ТЦК действуют в рамках своих полномочий", - подытожили в ЦПИ.

Проверка ТЦК после концерта "Океан Эльзы" в Киеве

Напомним, что в Киеве вчера вечером, после концерта рок-группы "Океан Эльзы" представители ТЦК и СП вместе с полицией проверяли военно-учетные документы у мужчин-посетителей. Некоторых граждан задерживали.

Сегодня лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые прокомментировал инцидент с проверкой ТЦК после концерта. Певец был сдержан и не принялся оценивать ситуацию.

В то же время вчерашнюю проверку документов также прокомментировали в Раде.

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