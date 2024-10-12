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Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, - ЦПД

Україна, Субота 12 жовтня 2024 19:07
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Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні, - ЦПД Фото: Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська пропаганда активізувала свої зусилля зі зриву мобілізації в Україні. У мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, ворожі медіа подають ситуацію, що склалась напередодні в Києві, як "беззаконня", та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді.

Фіксується збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:

  • "мобілізація в Україні є соціально несправедливою";
  • "українська влада хоче воювати до останнього українця";
  • "Україна не має майбутнього".

Водночас пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій Росії.

В центрі також зауважили, що загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від загарбників.

"Працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень", - підсумували в ЦПД.

Перевірка ТЦК після концерту "Океан Ельзи" у Києві

Нагадаємо, що у Києві вчора ввечері, після концерту рок-групи "Океан Ельзи" представники ТЦК і СП разом із поліцією перевіряли військово-облікові документи у чоловіків-відвідувачів. Декого з громадян затримували.

Сьогодні лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше прокоментував інцидент з перевіркою ТЦК після концерту. Співак був стриманий і не взявся оцінювати ситуацію.

Водночас вчорашню перевірку документів також прокоментували в Раді.

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