Россия пытается завербовать шпионов в Германии после массовой высылки дипломатов

По его словам, российские спецслужбы тратя большие средства для того, чтобы нанять агентов в Германии.

"Россия прилагает все усилия, чтобы компенсировать сокращение немецким правительством числа российских агентов в Германии", - добавил Хельденванг.

Он уточнил, что в прошлом году двум гражданам Германии, которых поймали на шпионаже в пользу России, Москва заплатила примерно по 400 000 евро.

"Гонорары агентов свидетельствуют о том, что российские службы по-прежнему располагают огромными финансовыми ресурсами для достижения своих разведывательных целей", - рассказал Хельденванг.

Чиновник добавил, что в большинстве случаев "мишенями" российских спецслужб стают немцы, которые живут в России или регулярно туда ездят, в том числе и немецкие дипломаты.

"Как только у них появляется компрометирующая информация о своих "целях", эти службы не стесняются использовать агрессивные методы вербовки", - подчеркнул глава BfV.