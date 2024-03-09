Россия пытается заблокировать морской коридор, созданный Украиной

"Попытки России шантажировать международное сообщество выходом по инициативе провалились. Однако Украина, несмотря на войну, запустила морской коридор и продолжает усиливать его эффективность", - сказал Кислица.

Постпред предоставил данные по экспорту. Так, из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" было вывезено около 30 млн тонн грузов в 42 страны мира.

"В феврале удалось экспортировать более 8 млн тонн грузов. Из портов 80% отгрузок составляет аграрная продукция. Фактически экспорт из украинских черноморских портов достиг уровня, сравнимого с тем, что был до полномасштабного вторжения", - заявил постпред ООН.

По словам Кислицы, корабли российского Черноморского флота больше не решаются появляться в северо-западной части Черного моря. Ибо его численность уменьшается.

"Все, что остается России - это запускать ракеты, пытаясь запугать Украину и наших торговых партнеров", сказал Кислица.

В конце постпред отметил укрепление противовоздушной обороны украинских портов.

Основание морского коридора

После выхода России из "зернового коридора", президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате. Правительство отметило, что Украина планирует страховать суда, которые будут идти "зерновым коридором".

В августе 2023 года Украина открыла морской коридор прежде всего, для выхода гражданских судов, находящихся в портах с начала полномасштабной войны с Россией.