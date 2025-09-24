RU

Россия пытается развивать наступление на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Днепр"

Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Новопавловском направлении российские захватчики пытаются развивать наступление, несмотря на значительные потери. Продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр".

По данным военных, на Новопавловском направлении оккупационная армия сосредотачивала свои атакующие усилия в районе Филиала, Январского, Нововасильевки, Камышевахи, Новоселовки и Поддубного.

"Продолжаются тяжелые бои, однако противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление", - говорится в сообщении ОСУВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении российские войска атаковали центральную и западную части Волчанска и вели городские бои в Отрадном на Великобурлукском направлении.

На Купянском направлении противник проводил наступательные действия в районах Дорошевки, Петропавловки и Купянска, однако попытки врага не увенчались успехом.

По данным ОСУВ "Днепр", на Лиманском направлении оккупационная армия не прекращает попыток прорыва к административной границе Луганской и Донецкой областей.

"Украинские воины отражали атаки захватчиков возле населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дробышево, Торское и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

 

Что известно о направлении

Как информировал в утренней сводке Генштаб, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Новопавловском направлении уже более месяца наблюдается активное продвижение российских захватчиков.

Хотя основные бои продолжаются на севере Донецкой области, на юге - на Новопавловском направлении - враг продвигается больше всего и приблизился к границам Днепропетровской области.

Об увеличении штурмов на этом направлении военные сообщали и в августе. Тогда враг сосредоточил усилия возле 7 населенных пунктов.

