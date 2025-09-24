Россия пытается развивать наступление на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Днепр"

По данным военных, на Новопавловском направлении оккупационная армия сосредотачивала свои атакующие усилия в районе Филиала, Январского, Нововасильевки, Камышевахи, Новоселовки и Поддубного.

"Продолжаются тяжелые бои, однако противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление", - говорится в сообщении ОСУВ "Днепр".

На Южно-Слобожанском направлении российские войска атаковали центральную и западную части Волчанска и вели городские бои в Отрадном на Великобурлукском направлении.

На Купянском направлении противник проводил наступательные действия в районах Дорошевки, Петропавловки и Купянска, однако попытки врага не увенчались успехом.

По данным ОСУВ "Днепр", на Лиманском направлении оккупационная армия не прекращает попыток прорыва к административной границе Луганской и Донецкой областей.

"Украинские воины отражали атаки захватчиков возле населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дробышево, Торское и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.