Генштаб обновил данные: самые горячие бои продолжаются на двух участках фронта, карты

За прошедшие сутки на фронте состоялось 172 боевых столкновения с российскими захватчиками. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Атаки врага

По уточненной информации, российские войска осуществили один ракетный и 53 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб.

Также оккупанты провели 4970 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня, и использовали для атак 5995 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Железнодорожное, Каменское, Запорожье и Камышеваха Запорожской области, а также Одрадокаменка на Херсонщине.

Ответ Сил обороны

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений. Россияне нанесли 8 авиаударов с применением 18 управляемых авиабомб и осуществили 172 обстрела, среди которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении вчера состоялось пять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодязов, Новоселовки, Торского и Шандриголово.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Катериновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодезя, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филиала.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.