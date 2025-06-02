Россия пытается расширить зону захода пехоты в Сумской области: в ГПСУ раскрыли детали

Как отметил Демченко, ситуация сейчас непростая и даже сложная.

"Я бы сказал, даже сложная, потому что враг продолжает направлять свои пехотные группы на территорию Украины в пределах этих двух общин (Юнаковская и Хотинская - ред.), и если в начале таких действий отмечалось два направления, это направления населенных пунктов Басовка и Журавка, то сейчас отмечаем то, что враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины", - рассказал он.

Перед заходом, по словам представителя ГПСУ, враг прибегает к обстрелам позиций Сил обороны, в частности применяя дроны, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты.

В то же время на направлениях Силы обороны не отмечают применения врагом бронированной техники. Возможно, это связано с ее недостаточным количеством, или же сохранением для дальнейших действий.

"Исключительно пехотные группы, иногда они пытаются прорваться на квадроциклах, мотоциклах для того, чтобы использовать скорость, максимально возможно продвигаться вглубь территории Украины, закрепляться, прячась в норах, различных посадках и ждать подобного подкрепления для того, чтобы накопившись уже расширять зону боев и атаковать позиции украинских воинов", - добавил он.