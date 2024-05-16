ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия пытается расширить войну, Украина готовится ко всем вариантам, - Зеленский

Четверг 16 мая 2024 20:19
UA EN RU
Россия пытается расширить войну, Украина готовится ко всем вариантам, - Зеленский Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация пытается расширить войну, но Украина готовится ко всем вариантам развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, наши контрударные действия продолжаются, в том числе и в приграничье Харьковской области. Зеленский заявил, что украинских результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

"Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что на Ставке верховного главнокомандующего были заслушаны доклады о дальнейших намерениях оккупанта, но ко всем вариантам Украина готовится.

Россия может расширить свое наступление

Оккупанты недавно начали наступать на севере Харьковской области. Россияне движутся в сторону Липцов и Волчанска. При этом оккупанты могут рассматривать и другие направления для наступления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что действия российских оккупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Волчанск Харьков Война в Украине
NEWS
Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали
Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию