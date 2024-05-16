Россия пытается расширить войну, Украина готовится ко всем вариантам, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского .

По его словам, наши контрударные действия продолжаются, в том числе и в приграничье Харьковской области. Зеленский заявил, что украинских результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

"Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире. Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом - решающая", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что на Ставке верховного главнокомандующего были заслушаны доклады о дальнейших намерениях оккупанта, но ко всем вариантам Украина готовится.

Россия может расширить свое наступление

Оккупанты недавно начали наступать на севере Харьковской области. Россияне движутся в сторону Липцов и Волчанска. При этом оккупанты могут рассматривать и другие направления для наступления.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что действия российских оккупантов в Сумской области напрямую зависят от результатов их атак в Харьковской области.