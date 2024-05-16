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Росія намагається розширити війну, Україна готується до всіх варіантів, - Зеленський

Четвер 16 травня 2024 20:19
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Росія намагається розширити війну, Україна готується до всіх варіантів, - Зеленський Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація намагається розширити війну, але Україна готується до всіх варіантів розвитку подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, наші контрударні дії тривають, зокрема й у прикордонні Харківської області. Зеленський заявив, що українських результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.

"Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно порожніми словами про мир. Ми маємо примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів і ударів при цьому - вирішальний", - сказав президент.

Зеленський також повідомив, що на Ставці верховного головнокомандувача було заслухано доповіді про подальші наміри окупанта, але до всіх варіантів Україна готується.

Росія може розширити свій наступ

Окупанти нещодавно почали наступати на півночі Харківської області. Росіяни рухаються в бік Липців і Вовчанська. При цьому окупанти можуть розглядати й інші напрямки для наступу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що дії російських окупантів у Сумській області безпосередньо залежать від результатів їхніх атак у Харківській області.

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