Война в Украине привела к тому, что многие россияне захотели поехать на время, чтобы избежать санкций, наложенных на Россию, частичной мобилизации или просто уехать из страны.

"Получив летом заявление Юлии Чифманович на получение визы, французские консульские службы не сразу заподозрили шпионство", - говорится в сообщении.

Как пишет Le Monde, самые опасные шпионы, убийцы и диверсанты президента РФ Владимира Путина редко бывают женщинами. Но поскольку страна, готовая на все, чтобы возобновить наступление на Украину, была в порядке, они ждали мнения французских спецслужб, чтобы дать ответ.

"Окончательный отказ в выдаче визы является результатом "непонятного" мнения французских спецслужб", - заявил изданию французский дипломат.

Издание сообщает, что Юлия Шифманович настоящая личность, должна быть спутницей Александра Кулагина, сотрудника части 29155 161-го специального учебного центра российской военной разведки ГРУ, подразделения, ответственного за покушение, в 2018 году в Солсбери, с препаратом паралитического действия против Сергея.

С тех пор западные спецслужбы полагали, что нейтрализовали эту угрозу, установив всех ее участников. Таким образом, эта заявка на получение визы во Францию на фоне войны в Украине будет означать, что часть 29155 не умерла и теперь она выберет новые профили, женщин или очень молодых агентов, чтобы избежать западного наблюдения и европейских ордеров на арест.